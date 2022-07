Italia Viva riunisce l'assemblea provinciale: Renzi lancia una petizione per sostenere Draghi

La situazione politica nazionale, ma anche le elezioni regionali del 2022: sono questi alcuni dei punti che verranno discussi lunedì pomeriggio a partire dalle 16 e 30 nel corso dell’Assemblea Provinciale di Italia Viva Catania. L’appuntamento è presso i locali dell’Hotel Four Points by Sheraton Catania di via Antonello da Messina 45 – Aci Castello. “L’assemblea si riunisce in un momento delicato per la politica nazionale: partiremo dunque dal manifestare il nostro appoggio alla petizione lanciata da Matteo Renzi a sostegno della prosecuzione dell’esperienza di Mario Draghi come Presidente del Consiglio - afferma il coordinatore provinciale Salvo Nicosia. Avremo anche modo di confrontarci sui temi centrali dell’organizzazione del partito nei territori in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno, appuntamento ancora più ricco di significato politico alla luce di quanto in queste ore sta accadendo nel Paese”.