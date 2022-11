Comitato a sostegno dell’ospedale di Caltagirone: "No al suo progressivo depauperamento"

Dal grido di dolore, sempre più accorato, dei cittadini di Caltagirone e degli altri centri del Calatino per le sorti dell’ospedale “Gravina e Santo Pietro” (un tempo fiore all’occhiello della sanità siciliana) e per il futuro della sanità in quest’area, è nato il Comitato 20 ottobre 2022, all’insegna dello slogan: “Sosteniamo l’ospedale Gravina di Caltagirone e la sanità territoriale nel Calatino”, con lo scopo di promuovere iniziative a supporto del nosocomio e dell’assistenza sanitaria territoriale nei Comuni del Distretto sanitario di Caltagirone. Il Comitato, presieduto dalla coordinatrice delle associazioni di volontariato del Calatino Concetta Alario, è composto da cittadini che hanno a cuore le sorti dell’ospedale calatino ed è nato a seguito delle istanze, delle proposte, delle testimonianze di personale sanitario, di comuni cittadini e del grido di allarme sempre più pressante lanciato dal mondo del volontariato, che vive quotidianamente il disagio di larghi strati della popolazione nella sua domanda di salute. Il Comitato, come evidenziato dai suoi componenti, “scaturisce dal progressivo depauperamento e depotenziamento dell’ospedale di Caltagirone, iniziato già prima della pandemia da Covid 19 e proseguito nel tempo, e da una sanità territoriale che presenta numerose criticità”. Avviata una raccolta firme, con un sempre più largo coinvolgimento di cittadini, a dimostrazione di come l’argomento sia assai sentito perché sono in tanti a subire sulla propria pelle le conseguenze negative di questo stato di cose. Su iniziativa del Comitato, oggi 28 novembre, alle 19,30, al cine-teatro Politeama, evento di sensibilizzazione – previsti la presenza e gli interventi degli amministratori di tutti i centri della zona e alcune relazioni - dedicato al diritto alla salute, al sostegno all’ospedale e alla sanità del territorio.