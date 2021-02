Assemblea regionale elettiva delle Polisportive giovanili salesiane di Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il catanese Massimo Motta, è stato riconfermato dalle Associazioni PGS siciliane quale loro presidente regionale per il prossimo quadriennio 2021-2024. L’assemblea elettiva si è svolta domenica 21 febbraio a Catania, presso l’Auditorioum Don Bosco, presso l’Istituto San Francesco di Sales. L’assemblea ordinaria ed elettiva è stata presieduta da Mauro Di Pasquali, presidente del Comitato di Caltanissetta, e le funzioni di segretario sono state assunte da Roberto Chiaramonte. L’assemblea si è aperta con i saluti don Giovanni D’Andrea, Ispettore dei Salesiani Sicilia: “vi esorto ad essere segni di speranza attraverso lo sport e l’educazione, non solo per i giovani ma anche per le loro famiglie. Avete un impegno non facile, ma confidiamo sempre nel Signore che se pur mette alla prova non abbandona, come fa un buon alleducatore o un buon dirigente quale mi auguro ognuno di voi sia avendo don Bosco come modello e guida”. Nel corso della riunione Il presidente regionale ha poi riassunto nella sua relazione il cammino associativo degli ultimi quattro anni evidenziando un incremento di affiliazioni e tesserati ma soprattutto la vivacità sul piano dell’attività sportiva e formativa, dichiarando: “ringrazio le società che in questi anni ci hanno dato fiducia per le attività sportive e formative. Se le PGS sono ben ramificate in Sicilia bisogna ringraziare i Comitati Provinciali, che giorno dopo giorno conducono le attività sul territorio in modo capillare”. Dopo la relazione e l’approvazione del bilancio, i presenti sono stati chiamati a rinnovare le cariche regionali e nazionali. Le 66 associazioni PGS hanno così scelto il nuovo consiglio che vedrà Presidente Massimo Motta, vicepresidente Giovanni Sergio Caripoli, consiglieri: Antonino Gennaro, primo degli eletti, seguito da Lorena Mileti, Ivan Zinna, Massimo La Bella, Piervito Vulpetti. In giunta regionale, Motta Massimo, presidente, Maurizio Siragusa, Tesoriere, ed Enzo Caruso, Segretario, Antonino Gennaro, Direttore Tecnico Regionale. Il collegio dei revisori: Matteo Marino, Concetto Di Rosa, Santino Rinaldi, Carmelo Caggegi. Le Associazioni Siciliane hanno espresso i Consiglieri Nazionali, che rappresenteranno la Sicilia, scegliendo Maurizio Siragusa e Chiara Romano. Nel nuovo organico si aggiungono anche i referenti regionali Don Enzo Timpano (SdB), sr. Giusy Davì (FMA). Le Polisportive Giovanili Salesiane sono un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, presente in Sicilia con ben 7 comitati territoriali, garantendo attività sportive e formative per il settore giovanile e non solo.