Assembramento davanti a un bar: sanzionati i clienti e il titolare

I carabinieri della stazione di Randazzo, nell’ambito dei servizi finalizzati al contenimento della diffusione epidemica, hanno predisposto una serie di specifici controlli sul territorio. In particolare, mentre transitavano nei pressi della piazza Vagliasindi, hanno notato un gruppo di 7 persone che erano assembrate dinnanzi l’ingresso di un bar, senza, tra l’altro, aver adottato alcuna protezione individuale, in barba alle più elementari norme di profilassi anticontagio. Inevitabile, pertanto, la prevista sanzione amministrativa nei confronti dei presenti e del titolare del bar che, suo malgrado, non ha impedito la riunione davanti alla propria attività commerciale.