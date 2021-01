Assembramento segnalato sull'app YouPol: chiuso circolo a Picanello

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazione di assembramento di persone, giunta sull’applicazione informatica “YouPol”, con la quale è possibile trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia, alcuni equipaggi sono intervenuti presso un circolo ricreativo nel quartiere Picanello. In effetti all’interno del circolo, composto da un ambiente angusto, i poliziotti hanno constatato la presenza di sette soggetti, seduti intorno ad un tavolo senza mantenere le prescritte distanze di sicurezza e privi di mascherina, intenti a giocare a carte. Pertanto, sono stati tutti sanzionati per aver violato le disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19. Sul posto era presente anche il presidente del circolo, al quale sono state contestate le violazioni della normativa emergenziale, provvedendo, inoltre, alla chiusura provvisoria dell’attività per giorni 5. Lo stesso circolo già il 27 dicembre scorso era stato oggetto di un controllo, a seguito del quale le Volanti, congiuntamente a personale della Polizia Locale, avevano sanzionato alcuni avventori e provveduto a sospendere l’attività per cinque giorni.