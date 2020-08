Assessore regionale Manlio Messina e Fita Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Una delegazione del Comitato siciliano della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) ha incontrato l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina. La presidente regionale Antonella Messina e il tesoriere Michele Cirafisi hanno presentato la realtà del teatro amatoriale FITA in Sicilia, che vanta una antica tradizione e una larga rappresentanza. Svoltosi con la partecipazione del presidente nazionale FITA Carmelo Pace, l’incontro ha fornito anche l’occasione per ricordare quanto le compagnie aderenti alla Federazione abbiano contribuito a mantenere vivo il legame con il teatro durante il difficile periodo del lockdown e come in questo momento siano protagoniste della ripartenza dell’attività teatrale in Sicilia e in tanti altri luoghi d’Italia. Anche in quest’ottica FITA Sicilia si è dichiarata pronta a collaborare con l’istituzione regionale e con gli enti locali per contribuire ad un piano di rilancio dello spettacolo dal vivo nel territorio, che rivaluti anche il ruolo del teatro amatoriale. “Dalle prime iniziative già promosse dalla FITA e dalle sue compagnie – ha dichiarato la presidente Messina - emerge come il pubblico siciliano abbia voglia di ritrovarsi in teatro e con il teatro e noi siamo pronti a soddisfare questa aspettativa”. “È necessario – ha sottolineato il tesoriere Cirafisi - incoraggiare e sostenere le realtà locali utilizzando al meglio gli spazi disponibili, rivolgendosi a tutti gli operatori del settore”. “La FITA nazionale – ha sostenuto il presidente Pace - è pronta a collaborare perché anche in Sicilia si possano concretizzare relazioni sinergiche tra pubblico e realtà associative quali la nostra, come già accade in altre parti d’Italia”. L’assessore Messina, accogliendo con favore la disponibilità della Federazione, ha auspicato che da questo primo incontro possa avviarsi un percorso di confronto che, grazie all’esperienza FITA e alle proposte che essa formulerà, concretizzi al più presto azioni mirate a qualificare sempre di più l’offerta culturale che la Sicilia può proporre anche grazie al teatro. La Federazione Italiana Teatro Amatori è stata rappresentata dalla presidente regionale Antonella Messina e dal tesoriere Michele Cirafisi. Presente anche il presidente nazionale Carmelo Pace

