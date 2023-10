Assessore regionale all'Istruzione incontra i presidi: "momento di confronto sulle prossime iniziative"

L'invito a partecipare a Didacta Italia - Edizione siciliana e un confronto con i presidi sulle misure del Piano Scuola. Su questi temi l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha incontrato i dirigenti scolastici della provincia etnea, questa mattina al Palazzo della Regione di Catania. Presenti anche il vice presidente della Regione e assessore all'Agricoltura, Luca Sammartino, che ha aperto i lavori, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, e il dirigente dell'ambito territoriale di Catania, Emilio Grasso.

L’esponente del governo Schifani ha innanzitutto invitato le istituzioni scolastiche a partecipare alla seconda edizione di Didacta Italia per la Sicilia, l'importante evento sul mondo della scuola organizzato da Firenze Fiera con la Regione Siciliana e con la partnership scientifica di Indire, in programma negli spazi di SiciliaFiera, a Misterbianco, dal 12 al 14 ottobre.

«Un'edizione che abbiamo ampliato rispetto allo scorso anno - ha spiegato l'assessore Turano - per raccogliere i contributi dell'intero settore dell'istruzione di tutto il Meridione. L'incontro di oggi con i presidi, invece, è un'occasione per confrontarsi con chi opera nelle scuole, raccogliere istanze e suggerimenti e presentare al mondo scolastico etneo strategie e iniziative già intraprese e in via di definizione contenute nel “Piano Scuola” a cui l’assessorato sta lavorando, grazie a importanti risorse che intendiamo utilizzare fino in fondo. Si tratta di un ampio pacchetto di interventi per garantire l’apertura delle strutture educative tutto l’anno, implementare il contrasto alla dispersione e all'abbandono, realizzare interventi sull'edilizia scolastica ottimizzando la spesa dei fondi e le tempistiche».

Ad illustrare le misure adottate e in via di pianificazione da parte dell’assessorato è stata la dirigente generale del dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio, Giovanna Segreto. "Questo di oggi - dice il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Pierro - è uno degli incontri che, assieme all'assessore Turano, stiamo tenendo nelle province siciliane per incontrare i dirigenti scolastici e raccogliere i suggerimenti sulle necessità specifiche di ogni territorio. La prossima settimana ci sarà Didacta Italia - Edizione siciliana: un'occasione di formazione e di confronto su tanti temi legati a nuove frontiere della didattica. Ci aspettiamo un'ampia partecipazione come già avvenuto lo scorso anno".