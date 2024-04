Assistenti sociali, incontro tra le siglie sindacali e l'Amministrazione comunale

Assistenti sociali nel territorio catanese: è il tema su cui ieri, venerdì 5 Aprile, le organizzazione sindacali Cisl Fp e Fp Cgil, rappresentate rispettivamente dal segretario generale Danilo Sottile e dal segretario provinciale Leandro Manna, sono state convocate dalle commissioni consiliari ottava (con delega ai servizi sociali) e nona (con delega al personale) e alla presenza dell’assessore ai servizi sociali, Bruno Brucchieri e del presidente dell’Ordine degli assistenti sociali.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di procedere all’assunzione delle assistenti sociali che attualmente sono in servizio a tempo determinato al Comune di Catania, concordando sull’avvio delle stabilizzazioni delle assistenti sociali, utilizzando il riferimento normativo previsto dall’art. 20, comma 1, del D.L. 75/2017, che dà facoltà alle amministrazioni di procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali a tempo determinato, fino al 31/12/2024.

A tal proposito, le Oo.SS fanno rilevare le difficoltà in cui versa il servizio sociale del Comune di Catania, per via di una annosa carenza di personale a tempo indeterminato inquadrato nel ruolo di assistente sociale, e che le unità attualmente in servizio hanno carichi di lavoro ormai insostenibili, con scadenze ravvicinate soprattutto relativamente alle pratiche di Tribunale.

Si auspica che l’Amministrazione comunale possa intraprendere un percorso virtuoso per la stabilizzazione delle assistenti sociali a tempo determinato, al momento in servizio presso la Direzione Famiglia e Politiche sociali, iniziando con l’assunzione delle 5 assistenti sociali già assunte a tempo determinato dal 2019 che hanno i requisiti previsti dall’art.20 comma 1 del D.L. 75/2017.



Come dichiarano il segretario Cisl Fp Danilo Sottile e la segretaria Fp Cgil Concetta La Rosa, "sono noti i problemi di organico per il comune di Catania, e dunque, accogliendo con favore l'iniziativa sulle assistenti sociali, auspichiamo un percorso di stabilizzazione anche per gli altri lavoratori in condizioni analoghe all'interno della pubblica amministrazione catanese".



Cisl Fp e Fp Cgil invitano inoltre a un confronto e un percorso con l’Amministrazione Comunale, il Consiglio comunale e gli assessori al personale e ai servizi sociali, per procedere nel corso del triennio alla stabilizzazione di tutto il personale inquadrato con il ruolo di Assistente Sociale a tempo determinato e attualmente in servizio presso il comune di Catania.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale