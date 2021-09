Gravina, attivati nuovi servizi per migliorare l'assistenza agli alunni disabili

“Il nostro Comune è stato tra i primi ad adottare provvedimenti amministrativi per garantire la continuità assistenziale agli alunni e agli studenti disabili. Oltre ad aver supportato le nostre scuole ad attivare il servizio di assistenza igienico personale, di loro competenza, la nostra amministrazione ha investito ulteriori risorse per l'assistenza alla comunicazione e per l'implementazione di progetti, aggiuntivi e migliorativi, in favore dei ragazzi che sono portatori di disabilità”. A parlare è il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso, che rende nota l'attivazione dei servizi integrativi destinati agli alunni disabili. “Con la delibera di Giunta adottata il 13 settembre scorso abbiamo infatti previsto l'assegnazione di voucher di servizio agli aventi diritto – spiega - per poter accedere ai progetti individuali di assistenza, a integrazione di quelli già attivi. Siamo riusciti a garantire e migliorare i questi servizi che sono di competenza delle Scuole. Su questo aspetto – conclude - mi auguro che venga dato seguito alla richiesta di confronto con gli assessorati regionali, proveniente da Anci Sicilia, sulle criticità sofferte dalla maggior parte dei Comuni siciliani”. A spiegare i dettagli della misura è stata invece l'assessore con delega ai Servizi Sociali Elvira Tarantini. “Grazie all'erogazione di un voucher, il beneficiario potrà accedere prestazioni integrative, su apposito piano individualizzato redatto dai Servizio sociale, secondo le esigenze dell’utente e con il coinvolgimento della Scuola e delle famiglie. Sono 38 gli alunni beneficiari dell'intervento che ne usufruiranno nel primo trimestre di quest'anno scolastico. Complessive - conclude l'assessore - saranno erogate 1482 ore di assistenza individuale. Vorrei ancora una volta sottolineare il lavoro svolto dal dottor Santo Lagona, responsabile del'11° Servizio”.