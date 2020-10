Associazione Finanzieri, attestato di "socio benemerito" al col. Raffaele D'Angelo

Questa mattina, presso la caserma Majorana di Catania, il presidente della Sezione di Catania dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) S.Ten Antonino Barbagallo ed il Presidente Onorario S.Ten Rocco Valerio Lollo hanno consegnato al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. t.ST Raffaele d’Angelo, l’attestato di socio benemerito dell’Ente da loro rappresentato. L’A.N.F.I. è un’Associazione che promuove e cementa l’unione di tutti i militari in servizio ed in congedo della Guardia di Finanza, mantenendo vivi, nel culto della memoria delle gloriose tradizioni del Corpo, il sentimento patrio, lo spirito di corpo, lo spirito Militare ed il senso dell’onore. Conserva e rafforza i sentimenti di fratellanza e di solidarietà tra i finanzieri in servizio e quelli in congedo e tra essi e gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia e rispettive Associazioni. La Sezione di Catania, costituita nel 1923 è una delle più antiche d’Italia. Intitolata ai Finanzieri caduti in servizio Giuseppe Attanasio e Pierpaolo Gugliandolo, vanta circa 500 associati. Al termine della breve ma significativa cerimonia, Il Comandante Provinciale ha ringraziato i presenti ed il Presidente Nazionale in carica, il Gen. C.A. Umberto FAVA, che ha voluto conferire al Col. Raffaele d’Angelo questo prestigioso riconoscimento. Infine ha ringraziato tutti i Finanzieri in congedo che, con la loro costante vicinanza, confermano il legame del Corpo alle tradizioni.

