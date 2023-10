Associazione Italia-Israele: "In Sicilia esporre la bandiera sulle facciate"

"Quello che sta accadendo in Israele non può definirsi semplicemente un attacco terroristico, ma è una vera dichiarazione di guerra da parte della dittatura militare di Hamas che rischia di avere, purtroppo, drammatiche conseguenze per il mondo intero. Chiediamo dunque alla Regione siiliana, agli enti locali ed alle università della Sicilia di esporre o proiettare la bandiera di Israele sulle facciate dei loro palazzi in segno di solidarietà verso lo Stato di Israele e dei suoi cittadini".

Lo dicono i rappresentanti dell'associazione "Italia-Israele" della Sicilia che rivolgono un appello al presidente della Regione Renato Schifani, al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, ai sindaci sindaci della Sicilia e ai rettori delle Università di Palermo, Catania, Enna e Messina. L'appello è firmato da Alice Anselmo, presidente dell'associazione di Palermo; Nazzarena Condemi, presidente dell'associazione di Caltanissetta e Antonio Danese presidente dell'associazione di Catania.