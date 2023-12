Le associazioni antimafia elogiano il questore Bellassai: "Nuovo stile nella lotta alla criminalità"

Francesco Tanasi, presidente regionale dell'associazione nazionale antimafia "Cittadini senza paura contro tutte le mafie" ed il coordinatore regionale dell'associazione "Lega difesa del cittadino" Daniela Caico, in una nota esprimono il proprio "compiacimento per l'attività di questi mesi del nuovo questore di Catania". "Lo stile del nuovo questore Giuseppe Bellassai - affermano - ha subito dimostrato di essere pronto a utilizzare tutte le armi in suo potere per garantire l'ordine pubblico in provincia di Catania: arresti, denunce, daspo urbani, espulsioni, fogli di via, ordini di allontanamento, divieti di accesso agli esercizi pubblici. In pochi giorni - conclude la nota- le forze dell'ordine organizzate dal nuovo questore hanno lanciato l'offensiva nelle zone a rischio con raffiche di blitz negli epicentri del degrado".