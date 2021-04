Assoesercenti Unimpresa, costituito il primo coordinamento ludoteche ed eventi

Si è costituito questa mattina nella sede di Assoesercenti Unimpresa di Catania il coordinamento del settore “Ludoteche ed eventi”, che comprende anche sale feste, baby parking e agenzie di animazione. Coordinatrice è Laura Musumeci e portavoce Lorena Sannella. Assoesercenti Unimpresa ha ritenuto necessario dar vita ad un coordinamento del settore, poiché la crisi economica emersa da oltre un anno a causa della pandemia, sta colpendo duramente anche ludoteche e il mondo dell’animazione: chiuse ormai da diversi mesi, queste strutture – che offrono a bambini e genitori intrattenimento, giochi, animazione, baby parking e in molti casi anche laboratori e attività educative – rischiano di non risollevarsi dopo l’emergenza. Eppure potrebbero essere sfruttate proprio per aumentare l’offerta di servizi alle famiglie che, durante l’estate, dovranno fare i conti con le limitazioni ai centri estivi. In decine hanno già chiuso i battenti e in centinaia si preparano a farlo, poiché, denunciano gli imprenditori, i ristori, non percepiti da tutti, sono inadeguati per sperare nella sopravvivenza della categoria. Se non bastasse, ci sono fitti e utenze che le ludoteche devono pagare ogni mese nonostante le attività sbarrate. Per dare voce ad una categoria frammentata e dimenticata e, soprattutto, per non lasciarla senza prospettive e tutele, il nuovo coordinamento ha cominciato a scrivere proposte da avanzare a livello territoriale alle amministrazioni comunali, come la riduzione delle imposte laddove è possibile o sgravi fiscali, ma anche maggiori controlli verso un abusivismo dilagante dei “furbetti” non in regola. A tal proposito, ad esempio, su un territorio come quello di Misterbianco, le titolari di una di queste attività lamentano: "Chiedendo al Comune ci è stato risposto che è impensabile ridurre la TARSU o altri tributi in quanto, percependo i ristori, non ci troviamo di fronte ad una vera e propria crisi! Noi abbiamo affitti, personale, utenze da pagare nonostante le nostre attività siano chiuse: la crisi la viviamo in pieno!". Il presidente di Assoesercenti Unimpresa Sicilia dott. Salvo Politino, incontrando il comparto, ha garantito che l’associazione si farà avanti con tutti i comuni della provincia per sensibilizzarli verso una categoria fin troppo dimenticata e domani stesso invierà una lettera a tutti i primi cittadini. Nel contempo ha spiegato che attraverso Assoesercenti Unimpresa si può partecipare ad un bando regionale grazie al quale, per la fase della ripresa, si possono ottenere 20 mila euro a tasso zero e 5.000 euro a fondo perduto per spese sostenute ai fini dell’adeguamento alle normative vigenti anti COVID. Del coordinamento neo nato fanno parte anche Rossella Lipari, Simona Reito, Jonny Leonardi, Silvio Carneiro, Veronica Conti, Cristina Pulichino.