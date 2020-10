Assoesercenti contro il Governo: "Meglio lockdown, ma a tempo determinato"

Anche Assoesercenti-Unimpresa annuncia una protesta per domani, sabato 31 ottobre in piazza Università alle 18 e 30. Si torna ancora una volta a manifestare contro le misure restrittive adottate dal Governo su scala nazionale per combattere la crisi sanitaria ancora in atto. I provvedimenti anti-Covid penalizzano, tra gli altri, le categorie dei ristoratori ed i gestori dei locali che si sentono "fortemente penalizzati da queste scelte, alle quali preferiremmo un lockdown totale, ma a tempo limitato. Diversamente - commentano i responsabili locali di Assoesercenti Salvatore Politino e Roberto Tudisco - cadremo in ginocchio, umiliati da queste scelte politiche decisamente poco lungimiranti".

