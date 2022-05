Assostampa Catania: Filippo Romeo eletto nuovo segretario provinciale di Catania

Filippo Romeo, 45 anni, giornalista dell’emittente Rei Tv, è il nuovo segretario provinciale di Assostampa Catania, eletto dall’assemblea riunitasi domenica 15 maggio alle Ciminiere di Catania con 21 voti (28 i votanti). Maria Torrisi eletta nuovo tesoriere con 20 voti. A completare la nuova segreteria Michele Spalletta, confermato vicesegretario con 17 voti (su 20 votanti). A presiedere l’assemblea il collega Carmelo Santonocito.

Filippo Romeo succede al collega Orazio Aleppo, che ha completato il mandato e che, durante l’annuale relazione, ha sottolineato le attività che in questi anni la segreteria provinciale ha condotto in difesa dei colleghi. A partire dall’annosa vicenda dei collaboratori del quotidiano La Sicilia fino alla vicenda che ha interessato alcuni colleghi dei giornali online, oggi sempre più rappresentativi del panorama professionale non solo locale.

“La strada da percorrere per garantire qualità nell’incontrollato mondo dell’informazione – ha detto il neo segretario provinciale Romeo – si basa su semplici ma sempre attuali principi: deontologia, professionalità, questione morale, trasparenza e lavoro contrattualizzato. Dobbiamo comprendere e avvicinare il nuovo mondo che coinvolge i colleghi, le nuove figure sempre più richieste da un mondo in continua evoluzione. Il web, le tv e le radio sono realtà alle quali il sindacato deve rivolgersi molto più di quanto fatto finora. La lotta al precariato, allo sfruttamento e al lavoro nero – conclude Romeo – deve essere uno dei punti cardine del sindacato”.