Assunzioni al Comune di Misterbianco, oggi la firma per sette nuovi impiegati

Ben sette nuovi impiegati amministrativi hanno oggi posto la firma sul loro contratto di lavoro per il Comune di Misterbianco. Cinque uomini e due donne, categoria C, età media complessiva di 38 anni, un contingente che va a rinforzare e ringiovanire la dotazione organica dell'ente. I nuovi assunti, alla presenza del sindaco Marco Corsaro, del responsabile Risorse Umane Angelo Siragusa e del suo staff, hanno prestato giuramento, formula non più in uso ma volutamente ripristinata dall'Amministrazione comunale per sottolineare ancor più l'importanza del momento.

"Stiamo svolgendo a Misterbianco una campagna concorsuale con pochi precedenti - ha affermato il primo cittadino Corsaro - con l'obiettivo di rendere il nostro Comune più efficiente e competitivo, dando respiro a un organico sempre più ridotto e dunque in sofferenza. Manteniamo l'impegno a portare il nostro ente nel futuro, grazie all'aiuto dei nuovi assunti e delle loro professionalità che rafforzeranno diversi uffici e che intendiamo utilizzare anche per il ripristino, nei prossimi mesi, del funzionamento delle Delegazioni comunali nei quartieri", ha concluso il sindaco.