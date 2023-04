Ast, il nuovo Cda riparte da Catania: saranno rimessi in strada 13 bus guasti

Domani si insedierà formalmente il nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’Ast, composto da Giovanni Giammarva, (presidente), Rosalba Basile e Toni Gattuso. I componenti del nuovo Cda hanno già iniziato il loro lavoro di ricognizione e programmazione delle attività urgenti. L’azienda ha preso posizione in merito alle problematiche che hanno interessato la provincia di Catania, con decine di corse soppresse senza alcun preavviso e notevoli disagi per i pendolari. E' stata già attivata la rimessa in strada di 13 autobus entro il prossimo 28 aprile. Successivamente, entro il 15 maggio, saranno assegnati alla stessa zona di Catania anche 7 nuovi mezzi, che fanno parte di una fornitura 24 vetture di ultima generazione omologati euro 6, ed altri 10 autobus che hanno necessità di manutenzione tecnica.