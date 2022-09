Caltagirone, attestati di benemerenza ai volontari che hanno ripulito dai rifiuti l’area antistante la stazione ferroviaria

Il sindaco Fabio Roccuzzo e l'assessore alle Politiche ambientali Lara Lodato hanno consegnato attestati di benemerenza ai quattro volontari che nei giorni scorsi hanno ripulito dai rifiuti l'area di Piazza della Repubblica (davanti la stazione ferroviaria) e, dopo avere collocato alcune piantine nelle aiuole ''liberate'' da vetro, plastica e sterpaglie, si occupano pure della cura del verde.

Si tratta di Salvatore Orefice (promotore dell'iniziativa), Gaetano ''Maurizio'' Sortino, Salvatore Lauria e Giacomo Falcone, che sono stati ricevuti in municipio. I quattro hanno spiegato di essere stati animati dal desiderio di concorrere a rendere più pulita e bella la città e hanno manifestato la volontà di continuare a dare una mano. Il sindaco e l'assessore, nel sottolineare come quello offerto dai quattro sia ''un bell'esempio di cittadinanza attiva che può essere motivo di ispirazione per analoghi comportamenti incentrati sul rispetto per quella che è la nostra casa'', hanno indicato nei patti di collaborazione, approvati dalla Giunta municipale, ''un utile strumento che, una volta completato l'iter, potrà essere utilizzato per la cura dei beni comuni''.