Compie atti osceni al parco Gioeni, denunciato un 43enne

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un catanese di 43 anni per il reato di atti osceni in luogo pubblico durante un controllo al parco Gioeni. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre era intento a compiere atti osceni, in pieno giorno, all’interno del giardino pubblico particolarmente frequentato da famiglie e minorenni. L'uomo era stato notato da diversi passanti, per poi venire bloccato. Ha raccontato al personale della questura che quel gesto insano faceva parte di una sua fantasia erotica. Una volta accompagnato presso gli uffici del commissariato, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Un reato punito penalmente con la reclusione fino a 4 anni.