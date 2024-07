Mascali, arrivano i finanziamenti per l'attivazione dei centri estivi

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Mascali ottiene i finanziamenti dal dipartimento per le Politiche della Famiglia per l'attivazione dei centri estivi. L'obiettivo è quello di favorire l'integrazione, contrastare la povertà educativa e la marginalità sociale, includendo i ragazzi con disabilità e coinvolgendoli in attività stimolanti insieme agli altri bambini.

L'iniziativa, promossa dall'assessore alle Politiche Sociali, Veronica Musumeci, prevede un budget di circa 16mila euro per il Comune. I fondi saranno utilizzati per il supporto operativo delle cooperative che aderiscono al progetto, rivolto a minori dai 6 ai 13 anni. Il Grest estivo si svolgerà con la preziosa collaborazione dei volontari del servizio civile, impegnati in progetti di assistenza, e dell'associazione Misericordia. Le attività si terranno presso la scuola materna di piazza IV novembre, utilizzando anche gli spazi dell'asilo nido.

"Il centro estivo comunale di Mascali - afferma l’assessore Musumeci - rappresenta un'importante opportunità per i bambini del territorio. Attraverso giochi, attività ludico-ricreative e laboratori didattici, i minori potranno trascorrere il tempo libero in modo costruttivo e socializzante, imparando nuove competenze e rafforzando i legami di amicizia. L'inclusione dei ragazzi con disabilità è un aspetto centrale del progetto, con l'obiettivo di favorire la loro partecipazione attiva e la loro integrazione nel gruppo. Le attività saranno adattate alle esigenze di ogni bambino, garantendo a tutti un'esperienza di crescita e di svago all'insegna dell'inclusione e del rispetto reciproco".