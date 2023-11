Durante la serata di ieri si è osservata una intensificazione dell'attività stromboliana del cratere di Sud-Est dell'Etna, con emissioni di brandelli di lava incandescente e boati avvertiti in diversi paesi del Catanese. L'attuale attività eruttiva del vulcano non ha avuto ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, pienamente operativo. I livelli del tremore dei condotti interni, che segnalano la risalita di magna nell'edificio vulcanico hanno subito una risalita,ma questa mattina i valori si sono lievemente abbassati . L'allerta Vona, il bollettino dell'osservatorio per l'aviazione dell'Ingv di Catania sull'Etna, è, da ieri passato ad arancione.