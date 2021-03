L'attività stromboliana dell'Etna diventa eruzione: fontane di lava dal cratere di Sud Est

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che l'attività l'stromboliana al Cratere di Sud-Est si è evoluta in fontana di lava. Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione est nord-est, con possibile ricaduta di cenere in direzione Giarre/Acireale. Continua l'aumento del tremore che raggiunge il secondo livello di allarme. Le sorgenti ricadono sempre nell'area del cratere di Sud Est ad una profondità di 2800 metri. Continua anche l'aumento del tremore che raggiunge il secondo livello di allarme.