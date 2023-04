Atti vandalici contro un comitato elettorale del Pd: "Non ci faremo intimidire"

Un atto di intimidazione nei confronti del candidato del Pd al Consiglio Comunale Mirko Giacone è stato commesso questa mattina nella sede elettorale in via Vittorio Emanuele 252. Un messaggio con lo spray: "Servi dei padroni, giù le mani dal 25" e alcune bandiere del Partito Democratico bruciate durante il raid vandalico. A comunicarlo lo stesso Giacone, in una nota. "Il 25 aprile è la festa di tutti - scrive Giacone in un post sulla sua pagina Facebook - Ciò che è successo nella sede del nostro comitato elettorale, in Via Vittorio Emanuele 252 è vergognoso ! Oggi si celebra la sconfitta del nazifascismo e si esaltano i valori della resistenza. Ripuliremo tutto e andremo avanti, non ci faremo intimidire da “vandali“.