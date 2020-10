Coronavirus, sale la curva dei contagi: a Catania +199 positivi, in Sicilia sono 548

Coronavirus, l'aggiornamento a Palermo e in Sicilia dei contagi al 18 ottobre 2020

L'Italia sfonda - di parecchio - il muro degli undicimila nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore (11.705 per l'esattezza) e la Sicilia segna 548 nuovi positivi con 6.390 tamponi processati. E' il quadro tracciato nell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Nella sola Catania si passa dai 151 positivi di ieri ai 199 di oggi: una crescita esponenziale che non fa ben sperare.

I contagi nell'Isola continuano quindi a salire (ieri nuovi casi accertati erano stati 73 in meno, cioè 475). I ricoverati con sintomi adesso sono 493 (ieri 479) e sono invece 70 i pazienti in terapia intensiva (ben 9 in più di ieri) per un totale di 536 persone in ospedale. Tocca quota 6.227 il numero dei cittadini in isolamento domiciliare, che porta il totale degli attualmente positivi a 6.790. Ci sono altre tre vittime (365 da inizio pandemia) mentre i dimessi/guariti sono aumentati di 36 unità, arrivando a 5.137.

Per quanto riguarda la suddivisione per provincia il non lieto primato dei nuovi contagi spetta a Palermo con 214 nuovi positivi. Segue Catania con 199. Poi Ragusa 38, Siracusa 27, Messina 23, Agrigento 18, Caltanissetta 16, Enna 8, Trapani 5.

