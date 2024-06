In Sicilia atterrati 21 milioni di passeggeri nel 2023: l'aeroporto di Catania assorbe oltre la metà del traffico

Tra il 2013 e il 2023 il numero dei passeggeri negli aeroporti siciliani (esclusi gli scali di Lampedusa e Pantelleria) è cresciuto del 61,4 per cento a fronte di un dato nazionale pari a 36,8 per cento. In particolare, lo scalo di Catania assorbe oltre la metà del traffico, quello di Palermo quasi il 40 per cento, quello di Trapani circa il 6 per cento. Quasi il 70 per cento del traffico, infatti, si concentra tra aprile e ottobre, con maggiore intensità per la componente internazionale (77,4 per cento a fronte del 65,3 per quella nazionale). Ad aumentare con maggiore intensità sono stati i viaggiatori dei voli internazionali: la loro incidenza sul totale di passeggeri trasportati è aumentata di circa 8 punti percentuali. Buone performance a cui hanno contribuito tutti gli aeroporti dell'Isola a eccezione di Trapani, dove si è registrata una contrazione del 29,4 per cento dovuta a un forte ridimensionamento (tra il 2018 e il 2021) della presenza del principale vettore attivo nello scalo.

I dati sono contenuti rapporto sull'economia in Sicilia, elaborato da Bankitalia e presentato oggi a Palermo. "L’incremento dei passeggeri è stato notevolmente superiore a quello del numero di posti offerti (44,6 per cento) - si legge nel report -, con un conseguente aumento del load factor (rapporto tra il numero di passeggeri e quello dei posti offerti), passato dal 75,0 all’84,1 per cento". Lo scorso anno il traffico aeroportuale da e verso l’Isola ha registrato quasi 144.000 voli per un totale di circa 21 milioni di passeggeri trasportati (oltre un decimo del totale italiano), proseguendo la ripresa iniziata nel 2021 e superando ampiamente i livelli pre-pandemici.