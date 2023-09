Da centro sociale a centro servizi: si cercano progetti per riqualificare l'Auro

Presentati al Sindaco Enrico Trantino, i contenuti del concorso di progettazione “Inside Catania” relativo all’area dell’ex centro sociale Auro, di via Madonna del Rosario, nei pressi di piazza Università, la cui riqualificazione è stata finanziata dal Ministero delle Infrastrutture per complessivi 9 milioni 570 mila euro, ottenuti grazie alla proposta avanzata dal Comune nel 2020,

Un progetto ambizioso per la creazione nel cuore del centro storico della Città di una struttura da adibire a Centro Servizi per il territorio con la fornitura di un sistema di orientamento e conoscenza turistica: un’idea progettuale ad alto impatto tecnologico, fortemente connesso ai temi della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del trasporto pubblico e della fruizione del patrimonio culturale, da parte di cittadini e visitatori.

“Spetta a noi il compito di farlo rinascere a nuova vita e trasformarlo in luogo vissuto e punto di riferimento per chi viene a Catania –ha detto il sindaco Enrico Trantino-. La collocazione strategica del sito monumentale, sarà fondamentale per ricucire le principali direttrici turistiche esterne con la mobilità urbana e gli attrattori culturali, perseguendo l’obiettivo di una Catania più moderna, accogliente e visitabile grazie a servizi adeguati. Una 'porta' di ingresso che sarà il biglietto da visita di una Catania che potrà e dovrà vivere di turismo e cultura”. Una volta aggiudicato dalla commissione il miglior progetto grazie al concorso a due gradi per scegliere quella che verrà ritenuta la migliore interpretazione architettonica dell’opera, si procederà alla pubblicazione della gara per l’esecuzione dei lavori che dureranno circa due anni.

“Siamo finalmente alla fase operativa di Catania Inside –ha detto l’assessore Sergio Parisi, che anche nella precedente consiliatura aveva seguito il progetto- L’ex Badia è uno dei complessi storici più affascinanti nel cuore della Città e restituirlo a cittadini e turisti con un progetto ambizioso è motivo di grande orgoglio. Mi preme sottolineare –ha aggiunto Parisi- la prosecuzione della collaborazione sinergica tra gli assessorati alla Cultura le cui le deleghe il sindaco Trantino ha trattenuto per sé e alle Politiche Comunitarie, con la finalità di utilizzare in maniera virtuosa un importante finanziamento del MIT, per un immobile che ha straordinarie potenzialità”.