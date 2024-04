Giornata mondiale Autismo, inaugurata "La panchina blu per l'inclusione"

Oggi, in concomitanza della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, la Cisl, con la federazione Fnp pensionati e l’associazione di volontariato Anteas, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha inaugurato, in piazza Abramo Lincoln, la "Panchina blu per l’inclusione".

"Il 2 Aprile è una ricorrenza che pone ulteriormente l’evidente necessità di realizzare politiche integrate e strutturali di ordine educativo, socio-sanitario, nel mondo del lavoro e, complessivamente, di vera inclusione per le persone con disturbi dello spettro autistico - affermano Maurizio Attanasio e Lucrezia Quadronchi, rispettivamente segretario generale e territoriale Cisl Catania - per questo chiediamo al Comune maggiore concertazione e il costante confronto della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, con ASP, associazioni e forze sociali, per affrontare un percorso sempre in divenire che non può non trovare però le sue premesse in un moto di vero e solido cambiamento culturale."

Alla cerimonia, officiata da padre Alfio Carbonaro, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei problemi Sociali e Lavoro, erano presenti la segreteria provinciale della Cisl guidata dal segretario Generale Maurizio Attanasio, con i segretari territoriali Lucrezia Quadronchi e Rosario Portale; la segreteria provinciale della Fnp Pensionati Cisl, guidata dal segretario Giacomo Giuliano; il direttivo dell’Anteas Catania col presidente Vincenzo Calambrogio; Rosanna Laplaca, segretaria regionale Cisl Sicilia; Alfio Giulio, presidente regionale Anteas; tutti i segretari delle federazioni, il direttore del Patronato Inas e i presidenti delle associazioni della Cisl catanese. Per il Comune di Catania, era presente Bruno Brucchieri, assessore alle Politiche sociali; Andrea Guzzardi, assessore alla Pubblica Istruzione; Viviana Lombardo, assessore alle Pari Opportunità. Hanno risposto all’invito della Cisl anche numerosi consiglieri comunali e della III circoscrizione con la presidente, il presidente di Catania Rete Gas insieme a diversi presidenti di associazioni di ragazzi autistici e i giovani del centro aggregazione giovanile di Picanello.