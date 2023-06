Autismo, staffetta blu in Sicilia: 100 partecipanti sull’Etna

Oggi è il giorno della Staffetta blu. In cento tra adolescenti e adulti con disturbo dello spettro autistico insieme ad altrettanti accompagnatori percorreranno il sentiero Monte Grosso – Monte Gemmellaro, primo itinerario geologico-didattico presente sull’Etna, lungo il quale è possibile ammirare evidenze di numerose eruzioni occorse a partire dalla seconda metà del XIX sec. sino ai giorni nostri, oltreché diverse strutture vulcaniche quali hornitos, coni piroclastici, colate laviche, canali di scorrimento e varie tipologie di rocce vulcaniche.

Obiettivo dell'iniziativa richiamare l'attenzione delle istituzioni, sul tema dei disturbi dello spettro autistico che coinvolge sempre più persone. Staffetta blu è una manifestazione a carattere nazionale e nel mese di giugno interesserà tutte le regioni italiane coinvolgendo circa 2000 persone. E’ alla sua seconda edizione, coordinata da Angsa nazionale (Associazione nazionale genitori persone con autismo), è organizzata a livello locale dalle Angsa regionali.

Nel caso siciliano le Angsa coinvolte sono quelle di Messina, Siracusa, Catania. Il sentiero dell’Etna è lo scenario ideale per valorizzare le diversità ed i punti di forza di ciascuno, fare gruppo ed offrire alle persone con autismo opportunità di acquisire abilità sociali in un contesto naturale sconosciuto ma stimolante. Staffetta blu 2023 è articolata in 20 tappe ed è partita lo scorso week end dal Molise. E’ una lunga marcia che vuole essere occasione di allegria e socializzazione con l’obiettivo di interessare il maggior numero di ragazzi con autismo all’esperienza di una mobilità dolce e l’escursionismo.