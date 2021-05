Autista di una ditta di alimenti minacciato e rapinato dal cognato

Nella serata di ieri personale delle volanti ha denunciato un uomo per il reato di rapina aggravata. I poliziotti sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto per una rapina consumata su strada; sul posto la vittima, autista di una ditta di alimenti, riferiva che, dopo avere parcheggiato il mezzo, è stato avvicinato dal cognato il quale dopo averlo minacciato verbalmente gli intimava di consegnargli del denaro e, al diniego, gli puntava contro un’arma, costringendolo a consegnarli parte della merce contenuta nel camion. Gli agenti, hanno rintracciato l’autore della rapina e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, estesa anche all’abitazione – che dava esito negativo sia per quanto riguarda la merce rubata che per l’arma – per tanto l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata.