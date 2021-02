Gravina, il Comune porta via dalla strada dieci auto abbandonate

Sono state rimosse 10 auto che si trovavano tutte in via Catania

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e l'assessore con delega alla Polizia municipale e all'Igiene Urbana Enzo Santoro comunicano che è stata effettuata la rimozione delle auto abbandonate che si trovavano in via Catania. "L'attività si inserisce nel quadro degli interventi già effettuati lo scorso settembre – ha spiegato il sindaco – con l'obiettivo di liberare le strade pubbliche, restituire decoro e rendere più agevole le operazioni di nettezza urbana. Anche in questo caso è stato fondamentale il lavoro della nostra Polizia municipale e del comandante Michele Nicosia". Gli ha fatto eco l'assessore Enzo Santoro. "Sono state rimosse 10 auto che si trovavano tutte in via Catania – ha spiegato – i prossimi giorni si continuerà con la rimozione degli altri veicoli presenti e che sono stati segnalati dai cittadini. Anche in questo caso le rimozioni sono state effettuate a carico dei proprietari".