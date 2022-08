Auto abbandonate in strada, mano pesante del comune di Misterbianco

Dal prossimo primo settembre parte un nuovo servizio per i cittadini che servirà a combattere il degrado urbano dovuto alla macchine abbandonate per mesi, se non per anni, lungo le strade comunali. E’ questo un fenomeno in aumento che l’amministrazione comunale intende avversare avviando un censimento delle auto abbandonate e chiedendo ai cittadini di inviare le segnalazioni attivando due canali telematici per essere meglio raggiungibile da chiunque Il Comune ha altresì predisposto due modalità di intervento che riguardano la segnalazione di auto abbandonate sul territorio comunale che, dopo verifica da parte della polizia municipale, saranno rimosse secondo la normativa e la richiesta di rimozione e successiva demolizione gratuita della propria auto inutilizzata.

“Abbiamo sin dall’inizio dato prova di sensibilità verso il decoro urbano – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro - ampliando azioni e servizi che il Comune mette in campo per migliorare la vivibilità del territorio ed i suoi spazi pubblici. Per questo abbiamo stipulato una convenzione per ripulire il paese dalle auto abbandonate da anni. Una prassi ampiamente diffusa – conclude il sindaco - che invece adesso non costerà nulla al cittadino che grazie ad una semplice richiesta potrà vedersi rottamare gratuitamente l’auto ed evitare il degrado.”

I due canali telematici aperti per inviare dal 1 settembre le segnalazioni sono: via e mail scrivendo al seguente indirizzo autoabbandonate@comune.misterbianco.ct.it o segnalando via telefono al seguente numero Whastapp 3666040201 allegando indirizzo e foto del mezzo. Per le auto sconosciute ed abbandonate dopo le opportune verifiche da parte della Polizia municipale, sarà rintracciato il proprietario e successivamente si procederà con le azioni previste dal Codice della Strada.