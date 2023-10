L'assessore Agata Spinto dopo l'intimidazione: "Sono spaventata, ma dobbiamo andare avanti"

"Hanno bruciato la mia macchina, è vero, ma è divampato un incendio ben più grande, indomabile: quello della legalità. Centinaia, forse migliaia di persone mi stanno manifestando vicinanza e affetto mostrando la volontà certa di non desistere, di non piegarsi davanti a tanta viltà e a tanta bassezza". E' quanto dichiara in un post su Facebook Agata Spinto, assessore alla Pubblica istruzione e Politiche giovanili di Aci Sant'Antonio, la cui auto è stata danneggiata da un atto incendiario due giorni fa.

"Ho ricevuto messaggi di una bellezza indescrivibile: una signora che non conosco ha messo a mia disposizione la sua auto dicendomi che mi sente vicina come una sorella. Tante persone, in realtà, vorrebbero prestarmi la loro macchina, tante si sono messe a disposizione per accompagnarmi. La bellezza dei gesti non è scontata e io sono profondamente grata. Un' intera comunità si è stretta intorno a me - aggiunge - gridando a voce alta di credere nella Giustizia. Non sarò solo io, non sarà solo la mia famiglia, non sarà solo il mio Sindaco di cui sono fiera , non sarà solo l' amministrazione, non sarà solo il consiglio comunale in tutte le sue composizioni politiche, ma sarà proprio questa comunità meravigliosa di cui sono figlia a non arrendersi , a non barattare la legalità per nulla al mondo". "La paura è lecita. Vi confesso - conclude Agata Spinto - che mi sono spaventata. Ma dobbiamo andare avanti, con determinazione e con fiducia negli organi competenti"