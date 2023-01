Auto contro rifiuti, la replica dell'assessore Foti: "Area bonificata, episodio strumentalizzato dall'opposizione"

Sul presunto incidente segnalato ieri da un gruppo di consiglieri comunali di minoranza in seguito alla presenza sul selciato stradale in via Amenano di rifiuti abbandonati che sarebbero stati la causa di un incidente è intervenuto questa mattina l’assessore all’Ecologia Salvo Foti: “Esprimiamo il nostro dispiacere per l’accaduto e facciamo un in bocca al lupo al conducente, tuttavia risulta difficile ricostruire la dinamica di un sinistro su cui non vi è alcun riscontro di vigili urbani o carabinieri".

L’amministrazione comunale ha prontamente provveduto a bonificare i luoghi rimuovendo i rifiuti abbandonati. “Purtroppo - prosegue l’assessore Foti - la minoranza non perde l’occasione per strumentalizzare un episodio avvenuto su una strada immediatamente bonificata, come si evince dalle foto, quando in realtà, i cittadini si aspetterebbero dalla minoranza la stessa prontezza nella condanna degli incivili che abbandonano i rifiuti in giro per la città. Raramente - continua l’assessore - sentiamo invece spendere qualche parola contro chi sporca ed a sostegno delle azioni di controllo e repressione da parte del Comune.

"Desidero rammentare – conclude Foti - che abbiamo innalzato ulteriormente la sanzione prevista per chi abbandona rifiuti e che, per la prima volta dopo anni, il territorio comunale è stato posto sotto videosorveglianza e stiamo provvedendo all’installazione di nuove telecamere”.