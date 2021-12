Pubblicata la graduatoria dei beneficiari degli incentivi per le auto elettriche

È stata pubblicata dalla Regione Siciliana, dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile), la graduatoria dei beneficiari dei contributi regionali previsti per l’acquisto di un’auto elettrica. La norma relativa alla contribuzione porta la firma della deputata catanese Jose Marano che ha pervicacemente sostenuto in aula la necessità di sostenere i cittadini nell’acquisto di mezzi green. “Oggi è un piccolo grande passo in avanti per la mobilità siciliana. I fondi destinati ai cittadini che acquisteranno un mezzo totalmente elettrico sono un primo ma importante segnale per una svolta ecologica che sinora non esisteva in Sicilia -dice Marano-. Quello della tutela ambientale, in un’isola devastata da abusivismo, discariche, inquinamento, è un tema prioritario e sono felice che una norma da me proposta trovi piena attuazione. È un inizio e sono conscia che vi è ancora tanto da fare. Quello della mobilità sostenibile oltre ad essere un importante segnale di rispetto per l’ambiente è anche un’opportunità di sviluppo economico e occupazionale che negli anni a venire, sarà centrale soprattutto in Sicilia”.