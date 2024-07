Auto a fuoco sulla Catania-Messina: traffico in tilt

Traffico rallentato sull'autostrada A18, in direzione Messina a causa di un'auto in fiamme nel tratto di autostrada compreso tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo. Gli occupanti del mezzo sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero completamente l’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.