Maxi furto nelle campagne, carabinieri ritrovano auto con una tonnellata d'uva pregiata

Prosegue il triste fenomeno dei furti nelle campagne. Nell'ambito di un servizio di controllo i carabinieri della stazione di Mazzarrone hanno ritrovato in contrada Sciri Sotto un'auto abbandonato con oltre 1000 chilogrammi di una pregiata qualità di uva “Black Rose”. Il mezzo, una Lancia Libra, si trovava in un fondo agricolo attiguo a quello ove era stato compiuto il furto. In particolare i numerosi servizi svolti anche con l’ausilio degli avvisatori luminosi ha messo in fuga i ladri che sono stati costretti ad abbandonare il prezioso carico e l’autovettura che è sequestrato