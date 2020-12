Elicottero dei vigili del fuoco soccore gli occupanti di un'auto impantanata

Un elicottero dei vigili del Fuoco, in servizio presso il Reparto Volo di Catania, è intervenuto in ausilio ai colleghi del distaccamento di Vizzini per trarre in salvo gli occupanti di un'auto rimasta impantanata in una stradina non asfaltata tra le località Mineo e Grammichele. Solo il tempestivo intervento del "Drago 68" ha permesso alle persone coinvolte di essere soccorse. La zona risultava difficilmente raggiungibile con mezzi di terra a causa delle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore. Dei due occupanti dell'auto uno era impossibilitato a camminare, ed è stato imbarellato, trasportato in elicottero all'ospedale di Lentini ed affidato alle cure del personale sanitario. Sul posto anche militari dell'Arma dei carabinieri.