Auto in fiamme a Sant'Agata Li Battiati: danneggiato un Bar

"Alle 17,30 circa un'auto ha preso fuoco davanti a un noto bar Battiati, fortunatamente senza alcun ferito". E' lo stesso primo cittadino di Sant'Agata Li Battiati Marco Rubino, dalla sua pagina Facebook, a comunicare l'incidente occorso questo pomeriggio in una delle vie principali del comune etneo. Le fiamme che partivano dall'auto hanno raggiunto il prospetto del Bar, danneggiando la struttura esterna dell'attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo: ancora in via di accertamento le cause dell'innesco. "Desidero ringraziare per il pronto intervento la protezione civile Esaf, il corpo dei vigili del fuoco e la nostra Polizia Locale", conclude Rubino.