Auto in fila ordinata per ricevere le dosi di stupefacenti, arrestato pusher

La polizia ha arrestato il pluripregiudicato catanese Valerio Tripoli 26enne, sottoposto già ai domiciliari, ritenuto responsabile dei reati di evasione, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (“Skunk”). Nel pomeriggio di ieri, i “Falchi” della squadra mobile nella quotidiana attività di contrasto al fenomeno della repressione al crimine diffuso hanno predisposto un servizio di appostamento nel quartiere di Nesima dove i cittadini esasperati avevano più volte segnalato una continua e frenetica attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori potevano infatti constatare come si era creato un ingorgo “ordinato” di autovetture in fila che prendevano contatti con un soggetto e in cambio di contanti ricevevano delle dosi di stupefacenti. Una volta assistito alla cessione di droga, i poliziotti sono intervenuti e nonostante un rocambolesco tentativo di fuga sono riusciti a bloccare il “pusher” che veniva identificato per Tripoli, evaso dai domiciliari. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire 38 stecchette di “skunk” e diverse banconote di piccolo taglio frutto delle cessioni precedentemente effettuate. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.