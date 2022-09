/ Via Sassari

Auto in fiamme in via Sassari, intervengono i vigili del fuoco

Quattro auto, parcheggiate, distrutte dalle fiamme per cause da accertare. L'incendio si è verificato intorno alle ore 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e la polizia per mettere in sicurezza l'area