Lettori: "La mia auto investita mentre aspettavo il carrattrezzi"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice, la cui auto è stata investita in viale Kennedy. "In una città dalle bellezze incommensurabili, dalle meraviglie della maestosa natura, ci si ritrova a pensare che tutto lo splendore che ci attornia sia immerso in una polvere di inciviltà, maleducazione e delinquenza che rendono la bella Catania simile all'oleandro: arbusto incredibilmente attraente grazie ai suoi fiori variopinti ma tossico e velenoso per l'uomo. Risse , incidenti e sparatorie sono ormai le caratteristiche che descrivono quotidianamente la nostra realtà. Ed io che sono catanese mi chiedo: perché? Alcune sere fa, a causa di un guasto, la mia auto è rimasta ferma lungo la carreggiata del Viale Kennedy. Nell'attesa che arrivasse il carrattrezzi, ho ritenuto opportuno ( e grazie al cielo), far scendere i miei figli di 11 e 5 anni dalla macchina , facendoli attendere all'interno di una struttura balneare. Al mio ritorno, con immenso sgomento, ritrovo la vettura incidentata, colpita sicuramente da una delle 'superauto' che sfrecciano lungo il viale , ad una velocità da follia, anche perché non vi è alcun controllo né alcun limitatore. A pochi giorni dall'incidente che ha destato tanta tristezza e sdegno, in cui un bimbo di 5 anni ha perso la vita, mi sorprende che c'è ancora chi si ostina a mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Mi chiedo: cosa bisogna fare per migliorare questo nostro mondo? Cari catanesi, abbiamo tante meraviglie ma solo noi possiamo cambiare questa brutta realtà che sta invadendo la nostra città. Come? Iniziamo a comprendere che il rispetto delle regole serve per costruire una società civile, quella che purtroppo non abbiamo. Se al rispetto delle norme, associassimo anche un pizzico di gentilezza ed educazione, ai respirerebbe un'aria migliore. Aggiungo per ultimo , ma non per minore importanza , che noi siamo l'esempio per le generazioni future e quindi, continuando così, non si prospetta un Felice "domani" . Iniziamo a riflettere prima di parlare ma soprattutto prima di agire".