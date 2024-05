Tre pregidicati in giro di notte su un'auto rubata: denunciati per ricettazione

Nel corso di un servizio di perlustrazione notturna, un equipaggio del nucleo radiomobile di Catania ha denunciato tre pregiudicati per ricettazione. Durante un passaggio in corso dei Mille, gli operatori dell'Arma hanno notato una Peugeot 206 ferma ai margini della strada con all’interno tre persone che, alla vista della pattuglia, sono ripartite a modestissima velocità, come se volessero evitare di attirare l’attenzione dei militari, che invece sono stati attirati proprio da questa eccessiva cautela. Il trio sospetto è stato subito raggiunto e fermato, notando una palese preoccupazione nei volti di tutti i presenti.

Analizzando le banche dati in uso alle forze dell'ordine, si è scoperto che erano tutti pregiudicati: un carlentinese di 45 anni, una donna 37enne ed un 35enne catanesi. Inoltre, il veicolo su cui stavano viaggiando risultava essere stato rubato lo scorso 25 aprile a Misterbianco, ai danni di 61enne del posto. Sono stati tutti denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario. L'uomo, incredulo di aver recuperato il suo mezzo di locomozione, ha ringraziato calorosamente i carabinieri per il lavoro svolto.