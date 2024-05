Le rubano l'auto, la polizia la ritrova subito dopo a San Cristoforo

Una brutta esperienza, conclusasi con un lieto fine, per una donna ennese che ha parcheggiato la sua auto in via delle Ondine e che al momento di riprenderla ha scoperto che le era stata rubata. La derubata ha attirato l'attenzione della volante del commissariato San Cristoforo che stava transitando nei paraggi e poliziotti hanno subito informato la sala operativa della questura, che ha diramato la nota di ricerca a tutte le auto in servizio di controllo del territorio della città.

L'immediata ricerca nel quartiere San Cristoforo ha consentito agli agenti, dopo un paio d'ore, di ritrovare l'auto in via Zammataro e restituita alla proprietaria che ha mostrato sollievo e un senso di gratitudine nei confronti degli agenti.