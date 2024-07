La polizia stradale ritrova in via Monsignor Domenico Orlando un'auto rubata

Durante un servizio di pattugliamento tra le vie della città, gli agenti della polizia stradale hanno notato in via Mons. Domenico Orlando un’auto con la targa anteriore attaccata con del nastro adesivo, che ha attirato la loro attenzione. I poliziotti hanno quindi accertato la mancanza degli elementi antifalsificazione e la sigla identificativa è stata ritenuta contraffatta. Inoltre, la vettura sospetta era stata appositamente parcheggiata per nascondere la targa posteriore del veicolo tra la vegetazione. Gli accertamenti hanno confermato i sospetti: si trattava di un veicolo rubato pochi giorni prima. Le modalità di occultamento hanno lasciato intendere che gli autori del furto stessero progettando di chiedere un "cavallo di ritorno" al proprietario, o volessero asportare dei pezzi di ricambio da rivendere. Dopo le verifiche del caso l'auto è stata restituita al legittimo proprietario.