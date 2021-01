Intera famiglia guidava auto rubate: sequestrata a Librino un'altra vettura

Gli agenti del Commissariato Librino hanno eseguito dei controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di competenza e nella riserva naturale dell'Oasi del Simeto. Particolare rilievo assume un'ispezione eseguita in viale Bummacaro dove è stato sorpreso in strada, assieme ad altri soggetti, un detenuto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Alla vista dei poliziotti è fuggito opponendo resistenza ma, immediatamente dopo, è stato identificato e indagato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato poi risottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il controllo di polizia è stato esteso anche ai soggetti che erano con lui, contestando sanzioni pari a 6023 euro ed al sequestro amministrativo ai fini della confisca di un ciclomotore senza assicurazione, il cui conduttore era pure senza patente. Inoltre, in viale Grimaldi una donna è stata indagata in stato di libertà per il reato di riciclaggio. E' stata trovata infatti in possesso di un'autovettura rubata nel mese di novembre. Al fine di eludere i controlli di polizia su strada, aveva apposto sul veicolo rubato un’altra targa.

La vettura è stata sottoposta a sequestro penale al fine di essere restituita al legittimo proprietario. Sempre nei giorni scorsi, per lo stesso reato, sono stati indagati i genitori della signora in questione. Il padre, come dono di natale, aveva regalato alla moglie un'auto rubata nel mese di dicembre. Inoltre, una persona è stata indagata in stato di libertà per violazione colposa dei doveri riguardanti la custodia di cose sottoposte a sequestro giudiziario. Infine, in zona Oasi del Simeto, sono stati eseguiti controlli assieme al personale addetto alla Vigilanza delle Riserve Naturali e, in un caso, è stata sequestrata un'autovettura priva di assicurazione per responsabilità civile.