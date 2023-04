Truffe online, Playstation 5 mai ricevuta: denunciati due catanesi

Ci sono anche due catanesi tra i denunciati per truffe scoperte dai carabinieri delle stazioni di Siena e di Monteroni d'Arbia. Un 58enne e un 22enne, identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. La vittima della truffa, un 40enne di Siena, ersato la somma di 300 euro, quale acconto, sul conto corrente bancario dei due truffatori, per l'acquisto di una Playstation 5 postata su un sito di vendita on line, mai ricevuta. Le indagini hanno permesso di risalire ai due autori della truffa.