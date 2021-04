Borgo-Sanzio, liquami per strada in via Carducci: protestano i residenti

Il comitato cittadino Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, risollecita l’Amministrazione comunale e la III Municipalità a intervenire urgentemente con un piano di manutenzione straordinaria in via Carducci, Quartiere Borgo-Sanzio. A oggi non hanno ancora preso provvedimenti adeguati per contenere l’inquinamento biologico derivante dalle acque reflue scaricate in modo non appropriato, oltretutto in piena emergenza sanitaria.

Lo scarico refluo non controllato è presente da mesi ma, ancora, nessun intervento di riparazione. Peraltro si tratta di una strada molto trafficata con tanti esercizi commerciali, uffici e scuole, con molto traffico e pedoni a qualsiasi ora.

Interviene la presidente del Comitato Angela Cerri: “Una protesta raccolta dai residenti della zona che da diversi mesi sentono odori a dir poco sgradevoli. Si tratta di una problematica datata ancora oggi rimasta irrisolta. Il Comitato aveva già segnalato il problema e chiesto interventi per contenere gli sversamenti e sanificare la strada comunale. A oggi nessun intervento, da parte dell’amministrazione comunale, nessuna riparazione e continua lo sversamento d’ingenti quantità di liquami sul suolo pubblico. Allo stato attuale, sempre pessimo, i cittadini fanno nuovamente appello alle autorità competenti e invitano a un sopralluogo del quartiere. Chiediamo a chi compete di attivare in tempi brevi un pronto intervento. Le foto mostrano tutto il degrado che persiste da qualche tempo. Affermiamo che la situazione costituisca un caso di degrado e disagio ambientale. È una zona popolosa, in cui insistono numerosi esercizi commerciali, gli stessi costretti a convivere con effetti maleodoranti insopportabili. Ci auguriamo dopo le numerosissime proteste e segnalazioni fatte da parte dei residenti e commercianti del quartiere che l’Amministrazione al più presto si attivi con un vero e proprio piano di manutenzione straordinaria”.