I fedeli della Chiesa del Nazareno ripuliscono via Ciro Menotti

Spinti da un sentimento d'amore per il quartiere e per la città intera, la Chiesa del Nazareno (comunità cristiana evangelica), ha ripulito la zona antistante la propria struttura in via Ciro Menotti. Questa zona era da tanto tempo ormai ricoperta di spazzatura ed escrementi di ogni genere. Con profondo rispetto per Colui che ci ha donato ogni cosa buona, compreso il nostro ambiente dove tutti viviamo; siamo felici di aver potuto contribuire, nel nostro piccolo, a rendere più bello e vivibile uno spazio comune. Siamo certi di aver fatto cosa buona, poiché diversi residenti, fermatisi, si sono complimentati. Speriamo in futuro di coinvolgere tanti del quartiere. Catania è casa nostra, anche fuori della mura abitative!