Pregiudicato denunciato per violazione della sorveglianza speciale: era su un'auto senza assicurazione

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Adrano, hanno arrestato un uomo di 36 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Catania. In particolare i poliziotti delle volanti hanno notato un’auto che, alla loro vista, ha cambiato improvvisamente velocità ed è quindi stata fermata per identificare le persone a bordo. Oltre al conducente, erano presenti una donna di Adrano ed un uomo residente nella provincia di Catania, privo di qualsiasi documento d’identità. Dopo gli accertamenti è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di soggiorno nel comune di Catania. Non riuscendo a fornire giustificazioni valide per spiegare la sua presenza in paese, l’uomo è stato tratto in arresto, così come previsto dal vigente codice delle leggi Antimafia. Al conducente è stata contestata la mancata copertura assicurativa della vettura sulla quale viaggiavano le tre persone, con il conseguente sequestro amministrativo.