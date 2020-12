Gli rubano l'auto sequestrata, denunciato 28enne di Adrano

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo, L.R. di 28 anni , con precedenti di polizia, per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa. L’uomo, infatti, era stato nominato custode della propria auto che lo stesso ufficio di polizia aveva sequestrato poiché priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, e sottoposta a fermo amministrativo poiché l’uomo era stato sorpreso a guidarla privo di patente di guida.

Scaduti i termini per il pagamento in misura ridotta e considerato che avverso il provvedimento di sequestro non era stato proposto alcun ricorso, l’auto era stata sottoposta a confisca da parte della Prefettura. Il veicolo sottoposto a sequestro e a fermo amministrativo avrebbe dovuto essere depositato in un luogo di cui il custode avesse avuto la disponibilità, purché non soggetto a pubblico passaggio. Ma nella giornata di sabato l’uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato per denunciare il furto dell’auto, dichiarando che il veicolo era stato parcheggiato in strada. Per tale motivo gli è stato quindi contestato il reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall’autorità amministrativa, per il quale il codice penale prevede la reclusione fino a sei mesi.